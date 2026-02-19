Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimseyi korkutmak istemediğini ancak İran'da sıcak çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini belirten Tusk, "Lütfen, İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı