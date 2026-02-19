Haberler

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

Güncelleme:
Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'daki gerginlikler nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu ve sıcak çatışma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimseyi korkutmak istemediğini ancak İran'da sıcak çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini belirten Tusk, "Lütfen, İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

