Philadelphia'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Philadelphia'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı
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ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'nin Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Philadelphia polisi, yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis, 9 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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