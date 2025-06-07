Philadelphia'da Garajda 40 Hurda Otobüs Yandı

ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir garajda 40 hurda otobüsün yandığı bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir garajda otobüslerin alev almasıyla yangın çıktı. Yangının önceki gün çıktığı ve yan yana duran otobüsler arasında kısa sürede yayıldığı kaydedildi. Yangının söndürülmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve 15'i elektrikli olmak üzere 40'a yakın otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.