Philadelphia'da Garajda 40 Hurda Otobüs Yandı
ABD'nin Philadelphia şehrinde Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir garajda çıkan yangında 15'i elektrikli olmak üzere toplamda 40 hurda otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir garajda 40 hurda otobüsün yandığı bildirildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir garajda otobüslerin alev almasıyla yangın çıktı. Yangının önceki gün çıktığı ve yan yana duran otobüsler arasında kısa sürede yayıldığı kaydedildi. Yangının söndürülmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve 15'i elektrikli olmak üzere 40'a yakın otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya