Peru'da 3.800 Yıllık Antik Kent Havadan Görüntülendi

Günümüzde Peru'nun Lima kentinde bulunan yaklaşık 3.800 yıl önce kıyı, dağlık bölgeler ve yağmur ormanları halkları arasında önemli bir kültürel ve ticari merkez olarak kabul edildiğine inanılan Penico antik kenti havadan görüntülendi.

KAZI ÇALIŞMALARI 8 YIL SÜRDÜ

Kent, Kültür Bakanlığı öncülüğünde 8 yıl süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Kentin keşfi, Amerika kıtasının en eski yerleşimi olarak kabul edilen Kutsal Caral Kenti'nden sonra en erken pre-Hispanik ticaret ağlarını anlamaya yönelik çabaların kapsamında gerçekleşti.

KONUTLAR VE TAPINAKLAR YER ALIYOR

Alanda büyük ve küçük yapılar, konut kompleksleri ve törensel tapınaklar yer alıyor.

BULUNTULAR ARAŞTIRILIYOR

Kutsal Caral Kenti'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan Penico antik kentinin varlığı, MÖ 1800 ile MÖ 1500 yılları arasında, yani Çin'deki Shang Hanedanlığı ve Antik Mısır'ın Orta Krallığı ile hemen hemen aynı döneme tekabül ediyor.

DENİZ KABUKLARI, KOLYELER VE KİL HEYKELLER BULUNDU

Kentte şimdiye kadar deniz kabukları, rodokrozit ve krizokol gibi değerli taşlardan, hayvan kemiklerinden ve taş aletlerden yapılmış kolyeler ile insan figürleri, hayvanlar ve ritüel nesnelerini tasvir eden fırınlanmamış kil heykeller gibi çeşitli materyaller bulundu.

ORGANİZE TOPLUM YAPISINI ORTAYA KOYUYOR

Bulunan arkeolojik materyaller sürekli ticaret akışı olan son derece organize bir toplumun yaşadığını ortaya koyuyor.