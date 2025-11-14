Haberler

Pentagon'da İsim Değişikliği: 'Savaş Bakanlığı' Tabelaları Yerine Takıldı

ABD Savunma Bakanlığı'nda yapılan değişiklikle, binanın giriş kapılarına 'Savaş Bakanlığı' yazılı bronz levhalar yerleştirildi. Bu değişiklik, Başkan Trump'ın imzaladığı kararname doğrultusunda gerçekleştirildi.

ABD Savunma Bakanlığı binasındaki tabelalar, 'Savaş Bakanlığı' yazılı bronz levhalarla değiştirildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde imzaladığı kararnameyle isminin yeniden 'Savaş Bakanlığı' yapılması istenen Bakanlığın binasında değişikliğe gidildi. Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine 'Savaş Bakanlığı' yazılı bronz levhalar yerleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 'Savaş Bakanlığı' yazılı bronz levhalardan birini vidaladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
