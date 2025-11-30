Papa 14. Leo Kumkapı Patriklik Kilisesi'ni Ziyaret Etti

PAPA 14. LEO KUMKAPI PATRİKLİK KİLİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ / Toplu görüntüyle geniş haber

Ayşe GÜREL - Ulaşcan ÖZER- Yılmaz OKUR / - PAPA 14'üncü Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti. Papa 14. Leo burada ayine de katıldı. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Papa 14. Leo daha sonra Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket etti.

Türkiye'ye gelişinin dördüncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere kaldığı St. Esprit Katedrali'nden sat 09.15 sıralarında haraket etti. Saat 09.20'de Patriklik Kilisesi'ne gelen Papa kendisini bekleyen din adamları ve yoğun güvenlik önlemleri arasında içeri girdi. Burada bir konuşma yapan Papa 14. Leo, Papa 14. Leo burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyet ve mutluluğu dile getirdi. Papa 14. Leo konuşmasında ayrıca İznik Konsili'ne atıfla birlik vurgusu yaparken, yetkililere sıcak karşılama için teşekkürlerini de iletti.

AYİNE KATILDI; FENER RUM PATRİKHANESİ'NE HAREKET ETTİ

Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve buradaki ayine katılan Papa 14. Leo'ya çeşitli hediyeler verildi. Papa 14. Leo ayinin ardından saat 10.00 sıralarında Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'nden ayrıldı ardından da yoğun güvenlik önlemleri arasında Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket etti.