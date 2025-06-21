Pakistan, Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterdi

Pakistan, Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterdi
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Pakistan, Hindistan ile yaşanan krizdeki diplomatik rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Açıklamada, Trump'ın arabuluculuk çabaları ve barış inşasındaki etkisi vurgulandı.

PAKİSTAN, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı 'diplomatik rol ve liderlik' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı 'diplomatik rol ve liderlik' dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini duyurdu. Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilimde üstlendiği arabuluculuk rolünün, nükleer güce sahip iki ülke arasında büyük çaplı bir çatışmayı önlediği ifade edildi. Açıklamada, "Trump, İslamabad ve Yeni Delhi ile gerçekleştirdiği yoğun diplomatik görüşmeler aracılığıyla, kısa sürede ateşkes sağlanmasını mümkün kılmış ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir savaşı engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın çabalarının barışçıl çözüm ve diyalog yanlısı bir tutum sergilediği, bu durumun da onun gerçek bir barış temsilcisi kimliğini güçlendirdiği vurgulandı. Ayrıca, Trump'ın Keşmir meselesinin çözümüne yönelik samimi arabuluculuk önerilerinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu sorunun Güney Asya'da kalıcı istikrarın önündeki en önemli engellerden biri olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Açıklamada, Trump'ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, pragmatik diplomasi ve etkili barış inşası sürecinin bir yansıması olduğu belirtilerek, Orta Doğu'da Gazze'deki insani dram ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen gerilim gibi konularda da Trump'ın küresel istikrar için yapıcı bir rol oynamayı sürdürmesinin beklendiği dile getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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