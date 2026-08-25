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Pakistan İçişleri Bakanı: İran ile Görüşmede Önemli İlerleme Kaydettik

Pakistan İçişleri Bakanı: İran ile Görüşmede Önemli İlerleme Kaydettik
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Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptıkları görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini belirterek, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki durumun ele alındığını, İslamabad Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe girmesi için adımlar üzerinde çalıştıklarını ve önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

PAKİSTAN İçişleri Bakanı Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmelerinde önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, sanal medya hesabından Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD ve İran arasındaki gerilimin yanı sıra Orta Doğu'daki durumu da ele aldıkları görüşmenin 'olumlu ve verimli' geçtiğini belirten Nakvi, İslamabad Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe girmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktardı. Nakvi, Pezeşkiyan'ın, İran'ın bakış açısı ile endişelerini paylaştığını ve bu meseleleri kapsamlı şekilde görüştüklerini vurgulayarak, "Önemli ilerleme kaydedildi ve görüşme oldukça olumlu şekilde sona erdi. Bu ivmenin, daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için yolu açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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