Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongreye bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 42 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

42 ÖLÜ, 80 YARALI

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede patlama meydana geldi. Patlamada Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi yerel lideri Maulana Ziaullah'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 80 kişinin Timergara ve Peşaver şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

PATLAMA KONGRE BİNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Patlamanın kongre binası içinde gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde polis inceleme yaptı. Patlamanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

"BAJAUR'A YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

JUI-F lideri Hafız Hamdullah yaptığı açıklamada, bazı kişisel işleri nedeniyle bugünkü kongreye katılamadığını söyleyerek, "Patlamayı şiddetle kınıyorum ve arkasındakilere bunun terörizm olduğu mesajını vermek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa ve Bajaur'a yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

JUI-F'nin ilk hedef alınışı olmadığını hatırlatarak patlamanın araştırılmasını talep ettiğini belirten Hamdullah, "Bununla ilgili Mecliste sesimizi yükselttik ama herhangi bir işlem yapılmadı ve bu çalışanlarımız hedef alınmadan önce oldu"

KONGREYE KATILIM 500'ÜN ÜZERİNDEYDİ

Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti. JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı. Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, "Bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor." dedi.