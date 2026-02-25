Haberler

Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 polis yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alarak arama operasyonu başlattı.

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletine bağlı Bhakkar bölgesinde bulunan bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, kontrol noktasına yaklaşan saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçlerinin saldırının ardından bölgeyi kordon altına alarak çevrede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen bir kişi veya grubun olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
