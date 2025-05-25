Pakistan'da fırtına: 18 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da fırtına: 18 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen fırtına sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı.

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta etkili olan fırtına nedeniyle eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı belirtildi. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde yaşandığı kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE MADDİ YARDIM SAĞLANACAK

Eyaletin başkenti Lahor'da ise birçok bölgede ağaçların devrildiği, çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü aktarıldı. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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