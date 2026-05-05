Pakistan Başbakanı Şerif'ten BAE'ye destek açıklaması

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün gece sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum. Kalıcı barış ve bölgesel istikrar için diyaloğa imkan tanıyacak gerekli diplomatik alanın sağlanabilmesi adına ateşkesin sürdürülmesi ve buna saygı gösterilmesi son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.

