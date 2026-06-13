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Pakistan Başbakanı Şerif: Nihai metin üzerinde uzlaşıldı, barış hiç bu kadar yakın olmamıştı

Pakistan Başbakanı Şerif: Nihai metin üzerinde uzlaşıldı, barış hiç bu kadar yakın olmamıştı
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen arabuluculuk çabaları sonucunda barış anlaşmasının nihai metninde uzlaşıldığını ve barışın hiç bu kadar yakın olmadığını açıkladı.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen ara buluculuk çabaları sonucunda barış anlaşmasının nihai metni üzerinde uzlaşıldığını ve sonraki adımları sonuçlandırmak için taraflarla çalıştıklarını belirterek, "Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD ve İran arasındaki barış sürecindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarına dikkat çeken Şerif, " Pakistan'ın yoğun ara buluculuk çabaları sürerken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının tamamen farkındayız. Gürültüyü bir kenara bırakırsak, barış anlaşmasının nihai ve üzerinde uzlaşılan metnine ulaşıldığını ve Pakistan'ın sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakın bir şekilde çalıştığını teyit edebiliriz. Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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