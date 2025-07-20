Özgürlük Filosu'nun 'Handala' Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı

ÖZGÜRLÜK Filosu'nun 'Handala' gemisi, teknik aksaklıklarını giderip Gazze için yeniden yola çıktı.

İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket eden fakat teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan beri Gallipoli Limanı'nda bulunan 'Handala' gemisinin, son hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi. Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi 'Handala', teknik aksaklıkları gidermek için durakladığı İtalya'nın Gallipoli Limanı'ndan Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.