Özgür Özel, İsviçre'de Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı ile Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre'nin Luzern kentinde Cedric Wermuth ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ile İsviçre'nin Luzern kentinde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, İsviçre'nin Luzern kentinde İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve heyetiyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
