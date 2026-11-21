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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'deki resmi temaslarını sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Parlamento Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ve Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile bir araya geldiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali'deki resmi temaslarına devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Parlamento Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ve Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı