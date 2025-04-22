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Oklahoma'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Sel Felaketine Yol Açtı

Oklahoma'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Sel Felaketine Yol Açtı
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanan sel felaketinde toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, selin araçları sürükleyerek 3 kişi dahil olmak üzere can kaybına neden olduğunu bildirdi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinin çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Yetkililer, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçtaki 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Spaulding bölgesinde ise fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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