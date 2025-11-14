Haberler

ABD'de amonyak faciası, 45 kişi hastanede

ABD'de amonyak faciası, 45 kişi hastanede
ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir tankerden sızan amonyak nedeniyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı ve yüzlerce kişi tahliye edildi. Olayın ardından sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıklar oluştu.

  • ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir tankerden sızan amonyak nedeniyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı.
  • Amonyak sızıntısı yüzlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
  • Sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıklar oluştu.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde park halindeki bir tankerden sızan amonyak sebebiyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer, tır şoförünün durumu fark etmesi üzerine harekete geçildiğini belirterek, gazdan etkilenen 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

GÖREVLİLERDE KİMYASAL YANIKLAR OLUŞTU

Gaz sızıntısı nedeniyle yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği ve sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıklar meydana geldiği kaydedildi.

