Nürnberg'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Almanya'nın Nürnberg kentinde bir apartmanda meydana gelen tartışma sonucunda 26 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve cinayet soruşturması başlatıldı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde bir apartmanda çıkan tartışmada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olay pazartesi akşamı bir apartmanda meydana geldi. İki erkek arasında çıkan tartışma sırasında 26 yaşındaki kişi ağır bıçak darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde 43 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgilere göre tarafların birbirini tanıdığı belirtildi. Tartışmanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Nürnberg Kriminal Polisi'ne bağlı cinayet masası, 43 yaşındaki şüpheli hakkında "öldürme" şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayla ilgili detayların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Haberler.com
