Nijerya'da Tekne Faciası: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Tekne Faciası: 25 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NİJERYA'nın Niger eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gitmek için yola çıkanların bindiği tekne, Shiroro bölgesinde battı. Teknenin batmasıyla birlikte ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Niger Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Audu Husseini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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