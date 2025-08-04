Nijerya'da Silahlı Çete Saldırılarında 5 Ölü, 50 Kişi Kaçırıldı
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise kaçırıldı.
NİJERYA'da silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede çete üyelerinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de kaçırıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya