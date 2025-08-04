Nijerya'da Silahlı Çete Saldırılarında 5 Ölü, 50 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'da Silahlı Çete Saldırılarında 5 Ölü, 50 Kişi Kaçırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise kaçırıldı.

NİJERYA'da silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede çete üyelerinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de kaçırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor

1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği o sözler gerçek oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha

Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.