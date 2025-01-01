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BBC

New Orleans'ta Kamyonet Kalabalığa Daldı: 10 Ölü, 30 Yaralı

New Orleans'ta Kamyonet Kalabalığa Daldı: 10 Ölü, 30 Yaralı
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ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlaması sırasında bir kamyonetin kalabalığa dalması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Sürücünün daha sonra silahla ateş açtığı bildiriliyor.

ABD'nin New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığın içine dalmasıyla en az 10 kişi hayatını kaybetti.

CBS News'in haberine göre French Quarter mahallesindeki Bourbon sokağında bir kamyonet yeni yıl kutlaması için sokakta bulunanların arasına daldı.

Aracın sürücüsünün sonrasında silahla etrafa ateş açtığı ve polisin buna karşılık verdiği de bildiriliyor.

Olayda en az 30 kişinin yaralandı.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Ölümlerin yaşandığı Bourbon sokağı tüm dünyadan turistlerin yıl boyu ziyaret ettiği bir yer.

Haber gelişiyor.

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