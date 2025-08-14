New Mexico'da Espanola'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, artan suç oranları ve şiddet olayları nedeniyle Espanola ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İlgili kaynakların kullanımıyla bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi.

ABD'de New Mexico eyaleti yönetimi, Espanola kenti ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, eyaletteki suç oranlarına dikkat çekerek, Espanola ve çevresinde polis çağrılarının son 2 yılda iki kattan fazla arttığını açıkladı. Grisham, artan şiddet olayları nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, "Suç faaliyetlerindeki artış, evsizliği, aile içi istikrarsızlığı ve ölümcül doz aşımı vakalarını artırarak yerel yönetimler ile polis teşkilatlarına olağanüstü bir yük getirdi" ifadesini kullandı.

Grisham, yerel yetkililerin eyalette artan şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığına karşı yardım talep etmesi üzerine Ulusal Muhafızlar ve 750 bin dolarlık acil durum fonu da dahil olmak üzere devlet kaynaklarının kullanımına izin verildiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
