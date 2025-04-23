New Jersey'de Orman Yangını: Zorunlu Tahliye Emri
ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi. Yangın, 8 bin 500 dönümlük alanı etkiledi ve şu anda kontrol altına alınamadı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde dün sabah başlayan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri verildiği bildirildi.
New Jersey'nin Ocean ilindeki Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı'nda dün sabah saatlerinde başlayan orman yangının yaklaşık 8 bin 500 dönümlük alanı etkilediği açıklandı. New Jersey İtfaiyesi, yangının yalnızca yüzde 10'unun kontrol altına alınabildiğini belirtti.
Yetkililer, bölgedeki 3 bin kişinin tahliye edildiğini ve dron uçurulmaması konusunda uyarı yapıldığını kaydetti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya