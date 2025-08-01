Netanyahu ve Trump'ın Temsilcisi Witkoff Görüştü

Netanyahu ve Trump'ın Temsilcisi Witkoff Görüştü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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