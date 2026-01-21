Haberler

Netanyahu, Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul etti

Netanyahu, Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul etti
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiğini açıkladı.

İSRAİL Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olacağını açıkladı" ifadelerine yer verildi.

