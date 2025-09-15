Haberler

Netanyahu: 'İsrail ve Amerika'nın birbirinden daha iyi müttefikleri yoktur'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Amerika'nın terör karşısında İsrail'in yanında durduğunu ifade etti. Netanyahu, iki ülke arasında güçlü bir işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Netanyahu, yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost olduğunu belirtti. Netanyahu, "İsrail ve Amerika'nın birbirinden daha iyi müttefikleri yoktur. Amerika terör karşısında İsrail'in yanında duruyor. Ülkelerimizi korumak için büyük bir güçle, beraber hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırı için tüm sorumluluğu kabul ettiklerini söyleyen Netanyahu, ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrasında izlediği tutuma benzer bir tavır içinde olduklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise açıklamasında, İran tehdidinin İsrail'in ötesinde Körfez'e ve hatta Avrupa'ya uzandığını öne sürdü. ABD'nin İran üzerinde, yön değiştirene kadar maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini vurgulayan Rubio, "Hamas, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek silahlı bir unsur olarak varlığını sonlandırmalı" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki hedefleri için 'sarsılmaz destek' sözü veren Rubio, "Filistin devletini tanıma hamleleri, bizi bir Filistin devletine yaklaştırmayacak" dedi.

Katar'la ilgili de değerlendirmede bulunan Rubio, İsrail'in Doha'ya saldırısından önce ve sonra ABD'nin Körfez müttefikleri ile iletişim halinde olduklarını bildirdi. Rubio, "ABD, Gazze'de yapıcı bir rol oynaması için Katar'ı cesaretlendirmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
