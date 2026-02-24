Haberler

Netanyahu: Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'te yaptığı konuşmada, İran'a olası bir ABD saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı ve karmaşık günler yaşadıklarını ifade etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz. Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik olası ABD saldırısına ilişkin konuştu. İsrail Meclisi'nde agresif sözlerle karşı karşıya kaldığını belirten Netanyahu, "Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz. Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD ile İsrail arasında bugüne kadar hiç olmadığı kadar sıkı ilişkiler geliştiğini kaydederek, Tahran yönetimine İsrail'e saldırı düzenlemeleri halinde hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini ilettiğini söyledi.

