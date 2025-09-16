İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Gazze'de önemli bir operasyon başlattık" dedi.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, bugünkü yolsuzluk davasından muaf tutulmasını talep ederek "Gazze'de önemli bir operasyon başlattık. İsrail devleti bu mücadelede kritik bir aşamada ve bunun sonuçları olacak" ifadesini kullandı.