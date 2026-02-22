Haberler

NASA: Artemis II'nin fırlatılması ertelendi

NASA, Artemis II'nin fırlatılmasını roket sistemindeki aksaklıklar nedeniyle erteledi. Helyum akışındaki kesinti nedeniyle roketin onarım için Kennedy Uzay Merkezi'ne geri çekilmesi gerekecek.

Nasa, 'Artemis II'nin fırlatılmasını, roket sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bir kez daha ertelediğini duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Ay'a dönüş programı olarak bilinen 'Artemis'in Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu 'Artemis II'nin fırlatılmasını, roket sistemindeki aksaklıklar nedeniyle erteledi. NASA Direktörü Jared Isaacman, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Artemis II' görevine ilişkin yapılan testler sırasında roket sistemindeki helyum akışında kesinti tespit edildiğini bildirdi.

Isaacman, sorunun hatalı bir filtre, vana ya da bağlantı plakasından kaynaklanabileceğini vurgulayarak, etkilenen bölgenin incelenip onarılabilmesi için roketin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geri çekilmesi gerektiğini aktardı. 'Artemis II' görevinin martta yapılamayacağını kaydeden Isaacman, "Artemis II onarım çalışmalarının sonucuna bağlı olarak nisan ayının başında ya da sonunda fırlatılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
