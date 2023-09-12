Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.