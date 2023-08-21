Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesinde saat 18.45'de meydana gelen 4.1 büyüklüğünde deprem sonrası Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz bir durumun yaşanmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Valilikten deprem açıklaması

MUĞLA - Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde saat 18.45'de meydana gelen 4.1 büyüklüğünde deprem sonrası Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz bir durumun yaşanmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "21.08.2023 günü saat 18.45 sıralarında Marmaris İlçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 19.00 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.