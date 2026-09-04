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Girne'de Batan Gemide Arama Kurtarma Sürüyor

Girne'de Batan Gemide Arama Kurtarma Sürüyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafı taranarak kayıp 16 yolcunun arama/kurtarma faaliyetlerine destek sağlanıyor. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz ROV cihazı ile de batığa dalış icra edildi. Şu ana kadar 4 kişinin naaşı su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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