MSB'den 'TURAZ Kartalı Tatbikatı' paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen TURAZ Kartalı Tatbikatı'nın 3 adet F-16 uçağı ve 79 personelin katılımıyla icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla TURAZ Kartalı Tatbikatı'na ilişkin detayları paylaştı. Tatbikatın 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Tek millet, iki devlet, tek yürek" mesajına yer verildi.
Paylaşımın devamında tatbikata katılan askeri unsurlara dikkat çekilerek, "TURAZ Kartalı Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 191'inci Jet Filo Komutanlığı unsuru 3 adet F-16 uçağı ve 79 personelin katılımıyla Azerbaycan'da icra ediliyor" ifadeleri kullanıldı.