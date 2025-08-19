Mount Carbon'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı
ABD'nin West Virginia eyaletinde bulunan Mount Carbon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganın olay yerinde intihar ettiği belirtildi.
ABD'nin Mount Carbon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin West Virginia eyaletinin Mount Carbon bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden yetkililer, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya