Mount Carbon'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı
ABD'nin West Virginia eyaletinde bulunan Mount Carbon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganın olay yerinde intihar ettiği belirtildi.

ABD'nin West Virginia eyaletinin Mount Carbon bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden yetkililer, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
