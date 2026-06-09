Haberler

Rusya'da bombalı saldırı: 1 ölü

Rusya'da bombalı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balashikha'da patlayıcı yerleştirilen bir araç infilak ettirildi. Saldırıda sürücü hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RUSYA'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balashikha'da patlayıcı yerleştirilen aracın infilak ettirilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balashikha kentinde bir araca saat 05.30'da bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, sürücünün kimliğini paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi