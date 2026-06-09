Rusya'da bombalı saldırı: 1 ölü

RUSYA'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balashikha'da patlayıcı yerleştirilen aracın infilak ettirilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balashikha kentinde bir araca saat 05.30'da bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, sürücünün kimliğini paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı