Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya'nın başkenti Moskova'da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, platformda sürüklendi. İstasyondakiler kadını kurtarmak için seferber olurken, makinistin durumu fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Yaroslavl metro istasyonunda metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı. Kadın kapıyı açmaya çalışırken platforma düştü, yardımına ise çevredekiler koştu.
METRO HAREKET EDİNCE SÜRÜKLENDİ
Kadının ayağının sıkışan yerden kurtarılması için yoğun çaba harcanırken, metronun hareket etmesiyle büyük korku yaşandı. İstasyondakiler kapıya vurarak metronun hareket etmesini önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ayağı sıkışan kadın metronun hareket etmesiyle platformda sürüklenmeye başladı.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Makinistin bir süre sonra durumu fark ederek metroyu durdurmasıyla muhtemel facianın önüne geçildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Dünya