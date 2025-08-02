Montana'da Bara Düzenlenen Silahlı Saldırıda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Montana eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Montana eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle 10.30'da silahlı saldırı olduğunu ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis, saldırganın tespit edildiğini fakat henüz yakalanamadığını kaydetti.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini aktardı. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini söyledi.