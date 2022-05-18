Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Moldova'yı korku sardı: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın - Haberler

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap ederek, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek vermeleri çağrısında bulundu. Sandu, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "AB düzeyinde siyasi kararların alınması gerektiğinin farkındayız. Bunların kolay kararlar olmadığının da farkındayız ancak Moldova'ya aday statüsü verilmesi doğru bir karar. Biz AB'ye aitiz" diye konuştu.

MOLDOVA 90 BİN UKRAYNALIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yüz binlerce Ukraynalının savaşın başından bu yana Moldova topraklarını transit olarak kullandığını ve ülkesinin yarısı çocuk, 90 bin kadar Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını belirten Sandu, bunun ağır bir yük olduğunu söyledi.

AP BAŞKANI: MOLDOVA, AB AİLESİNE AİTTİR

Sandu daha sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısına katıldı. Metsola, toplantıda Moldova'nın AB ailesine ait olduğu mesajını verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Sandu ile görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada da "Borrell'in Moldova'nın AB üyeliği hedefine atıfta bulunarak, Birliğin bu ülke ile ilişkilerini daha da derinleştirme taahhüdünün altını çizdiği" kaydedildi.

MART AYINDA BAŞVURUDA BULUNDULAR

Ukrayna'nın ardından Moldova da Gürcistan ile martta AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.