MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze için Mısır'da Ateşkes Müzakerelerine Katılacak

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde gerçekleştirilecek olan Gazze için ateşkes müzakerelerine katılacak.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes uygulanmasına yönelik müzakerelere katılacak. MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başladı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor. MİT Başkanı Kalın'ın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.