Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze için Mısır'da Ateşkes Müzakerelerine Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrine gidiyor. Müzakerelerde ateşkes, rehine takası ve insani yardımlar gibi konular masaya yatırılacak.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde gerçekleştirilecek olan Gazze için ateşkes müzakerelerine katılacak.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes uygulanmasına yönelik müzakerelere katılacak. MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başladı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor. MİT Başkanı Kalın'ın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Gereği yapıldı

Yeni mobil uygulama geliyor, ismi de bir hayli ilginç
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları

Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.