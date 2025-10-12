Haberler

Şarm El Şeyh'te Gazze Zirvesi Yarın Başlıyor

MISIR'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' adlı uluslararası zirve düzenleneceği açıklandı. Zirvenin, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ile istikrar için yeni bir sayfa açmayı hedeflediği belirtildi.

Yarın gerçekleşecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kaydedildi.

