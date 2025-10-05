Mısır'da İsrail ve Hamas Heyetleri Esir Takası İçin Müzakere Edecek

HAMAS ve İsrail'den heyetlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edeceği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın, ara bulucularla koordinasyon halinde ve Gazze'deki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı belirtildi. 6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı kaydedilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde katedilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği aktarıldı.