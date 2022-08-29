Mide bulandıran komplo! Genç adam küçük kıza tecavüz ettikten sonra camdan aşağıya attı

Japonya'da bir kadın yedi yaşındaki küçük kıza erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği için oyun alanından kaçırdı. Erkek arkadaşının küçük kıza tecavüz etmesinin ardından küçük kızı ikinci kattaki pencereden attı.

Japonya'da skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Veronika Khomchuk oyun alanında oynayan küçük kızı hedef aldı. Erkek arkadaşının küçük kıza tecavüz etmesini istediği için kaçırdı.

PENCEREDEN ATTI

Ardından 46 yaşındaki Andrey Komaritsky küçük kıza tecavüz etti. Bunun üzerine küçük kızı tecavüz ettikten sonra ikinci kattaki pencereden attı. Pencereden düşen küçük kız yere kapaklandı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan küçük kızın pencereden aşağı atılmasıyla çevredekiler sağlık ekiplerini ARADI. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük kızın durumun ağır olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

46 yaşındaki Andrey Komaritsky, mide bulandırıcı komplodaki rolü nedeniyle tecavüz ve cinayete teşebbüsle gözaltına alındı.