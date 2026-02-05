Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi

Jeffrey Epstein'in karanlık dünyasına dair sızan son belgeler, sapkınlık derecesindeki "tedavi" arayışlarını gözler önüne serdi. 2014 yılına ait bir e-posta yazışmasında, Epstein'a sunulan mide bulandıran bir planın detayları ortaya çıktı. Yazışmalarda, dünyanın öbür ucu olan Nepal dağlarından getirilecek "sağlıklı bebek dışkılarıyla" bir mikrop bankası kurulması ve bunun üzerinden mucizevi tedaviler üretilmesi öneriliyor.

Jeffrey Epstein dosyalarından sızan yeni belgeler, tıp dünyasında tartışma yaratacak garip bir detayı daha gün yüzüne çıkardı. 19 Şubat 2014 tarihli e-posta kaydına göre, kimliği belirsiz bir isim Epstein'a "sağlıklı bebek dışkısı" nakli üzerine kurulu sıra dışı bir tedavi fikri sundu.

GARİP TEDAVİ ÖNERİSİ

Gönderici, en etkili tedavilerin uzak bölgelerden, örneğin Nepal dağlarından getirilecek "sağlıklı bebek dışkısı" örneklerindeki farklı mikroplarla mümkün olacağını iddia ediyor.

"BENİM FİKRİMDİ"

E-postayı yazan ve ismi kapatılan şahıs, bu yöntemin aslında uzun süre önce kendi fikri olduğunu belirterek New York Times'ta yayımlanan konuyla ilgili bir makaleyi Epstein ile paylaşıyor.

Gece yarısı 03:45'te gönderilen bu mesajla gönderilen ve bilimsel sınırları aşan ve insan sağlığını hiçe sayan bu tüyler ürpertici teklif, Epstein'ın ağının sadece siyasi değil, tıbbi açıdan da ne kadar karanlık bir noktaya ulaştığını gösteriyor.