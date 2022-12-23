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Metroda cinsel içerikli film izleyen kadını camdaki yansıma ele verdi

Dünya Haberleri

Metroda cinsel içerikli film izleyen kadını camdaki yansıma ele verdi

Metroda telefonundan yetişkin film izleyen kadın, kimsenin kendisini görmediğini sansa da yanıldı. Kadının ne izlediği telefonunun cama yansımasıyla ortaya çıkarken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Metroya binen bir kadın telefonundan yetişkin film izledi. Telefon ekranının cama yansıdığından haberi olmayan kadının ne izlediği ortaya çıktı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Seyahat halindeyken yetişkin film izleyen kadını başka bir yolcu kayda aldı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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