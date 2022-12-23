Metroda cinsel içerikli film izleyen kadını camdaki yansıma ele verdi

Metroda telefonundan yetişkin film izleyen kadın, kimsenin kendisini görmediğini sansa da yanıldı. Kadının ne izlediği telefonunun cama yansımasıyla ortaya çıkarken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.