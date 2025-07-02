Metro Manila'da Yangın: Bin Kişi Evsiz Kaldı

Metro Manila'da Yangın: Bin Kişi Evsiz Kaldı
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Filipinler'in Metro Manila kentinde çıkan yangında 70 ev kül olurken, bin kişi evsiz kaldı. Yangının maliyetinin 300 bin Filipin pesosu olduğu belirtiliyor.

FİLİPİNLER'in Metro Manila kentinde, düşük gelirli ve yoğun nüfuslu bir mahallede çıkan yangın sonucu bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Filipinler'in Metro Manila'da kentinde, düşük gelirli ve yoğun nüfuslu bir mahallede sabah saatlerinde yangın çıktı. İki katlı bir evde başlayan yangın, ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış evlerin bulunduğu mahalleyi hızla sardı. İtfaiye ve acil yardım ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir can kaybı bildirilmezken, 70 evin tamamen kül olduğu ve bin kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, yangının ilk etapta maliyetinin 300 bin Filipin pesosu (yaklaşık 212 bin TL) olduğunu belirterek, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Manila Belediye Başkanı Isko Moreno, yangın bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve mağdur ailelere ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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