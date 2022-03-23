Menopoz ile ilgili tabular yıkılıyor: "İnsanların suratına yumruk atmak istiyordum"

Menopoz, anksiyete, öfke, hafıza ile ilgili sorunlar, düzensiz ve ağır regl olmak üzere 40 farklı belirti ile kadınların hayatına giriyor.

Çoğu kadın bu süreç içinde kendini kaybolmuş ve yalnız hissediyor; kimden, nereden ve nasıl yardım alabileceğini bilmiyor.

BBC'den Alex Pope, menopoz sürecinde kadınların hayatını kolaylaştırmanın bir yolunun olup olmadığını araştırdı.

Isabel Kelly perimenopoza (menopoz öncesi süreç) girdiğinde 30'larındaydı.

42 yaşına geldiğinde sıcak basmaları artık dayanılmak bir hale gelmişti; karnı sürekli şişti ve hiç beklenmedik anlarda elektrik şoklarına maruz kalıyordu.

O da çoğu kadın gibi aile hekiminden yardım almayı denedi.

İngiltere'nin Bedford şehrinde yaşayan Kelly, doktora delirmediğinden emin olmak istediğini söyledi.

Erkek doktorun yaptığı tek şey ise hormon replasman tedavisi (HRT) olarak bilinen menopoz hormon tedavisi uygulamak oldu.

Ancak daha sonra bir arkadaşı Bedford'da adı çok duyulmamış bir menopoz kliniğinden bahsetti.

Şubat 2020'de kurulan kliniğin arkasındaki isim Lesley Quinn.

Quinn de menopozla kendisi mücadele etmiş bir başhemşire.

Bedford Doctors on Call (Bedoc) adındaki STK tarafından işletilen klinik, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi çatısında faaliyet gösteren nadir tıp merkezlerinden.

Merkez önce sadece altı hastayı kabul etti, iki yıl sonra bu sayı 31'e çıktı, 27 kişi de ek olarak takip edildi.

Kelly de bu kliniğin ilk hastalarından.

"Yüzlerce mesaj geldi"

Kelly'ye göre Lesley ile tanışmak ve hormon tedavisini değiştirmek hayatının dönüm noktalarından biri oldu.

Kliniğe gitmeye başlamasının sadece bir ay sonrasında derisindeki kaşıntı ve uyku sorunları ortadan kalkmış.

Kadınların semptomlarını konuşmasının önemli olduğunu söyleyen Kelly, "Hayatın bu aşaması halen bir tabu olarak görülüyor" diyor.

Yaşadıklarını Instagram'dan paylaşan Kelly'ye yüzlerce kadın aynı şeyi tecrübe ettiklerine dair mesaj atmış.

54 yaşındaki Sam Price, semptomlarını 'insanların suratlarına yumruk atmayı isteyecek seviyede' bir öfke, ağır regl, gece terlemeleri, sıcak basmaları ve duygusal olarak dağılmışlık olarak sıralıyor.

Price, aile doktorundan gerekli desteği almadığı görüşünde.

Arkadaşları, ailesi, işverenleri ve tıp uzmanlarıyla konuşmanın yardımcı olduğunu anlatan Price, belgesel yapımcısı Davina McCall'ın menopozla ilgili belgeselini izledikten sonra iş arkadaşlarıyla bu mevzuyu ele almış ve işyerinin bu konudaki politikasının değişmesini sağlamış.

Buna ofisin sıcaklığını değiştirmek, görev değişimini sağlamak, çalışanlara gün içinde kıyafetlerini değiştirmek için alan sağlamak dahil.

Psikoterapist Rachel Young ise "Konuşun, bir kenara ittiğiniz soruları sorun, mesele vücudunuzu dinlemek ile ilgili" diyor.

Young'a göre akıl sağlığı birkaç yıl önce neredeyse bugün de menopoz o durumda:

"Bununla ilgili konuşan ilk kuşağız, bu değişim her zaman için fısıldanan ancak paylaşılmayan bir tecrübeydi."

Kelly, menopoz ile ilgili olarak halen davranışların değişmesi gerektiğine inanıyor.

Ancak değişimin gerçekleştiğini görmek mümkün:

"Eskiden bunun 50 ve 60'larınızda olacağını düşünürdünüz, benim gibi 30 ve 40'larında değil. Eğer bu mevzu ile ilgili konuşmaya başlamazsanız nasıl yardım alabilirsiniz?"