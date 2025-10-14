Meloni tek bakışıyla susturdu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin gazetecilere yaptığı açıklama sırasında yaşanan bir an dikkat çekti. Meloni, kürsüde konuşmasını sürdürürken, bir kişi arkasında konuşmaya başladı. Meloni, konuşmasını kesmeden, arkasındaki kişiye sert bir bakış fırlattı.

MELONİ, BAKIŞLARIYLA SUSTURDU

Bu an, kameralar tarafından kaydedildi ve kısa sürede gündem oldu. Başbakanın, yalnızca bakışlarıyla arkasındaki sesi susturması, anın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.