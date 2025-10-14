Haberler

Meloni tek bakışıyla susturdu

Meloni tek bakışıyla susturdu
Güncelleme:
Meloni tek bakışıyla susturdu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gazetecilere açıklama yaptığı sırada, arkasında konuşan kişiyi bakışlarıyla susturdu. O anlar kameraya yansıdı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin gazetecilere yaptığı açıklama sırasında yaşanan bir an dikkat çekti. Meloni, kürsüde konuşmasını sürdürürken, bir kişi arkasında konuşmaya başladı. Meloni, konuşmasını kesmeden, arkasındaki kişiye sert bir bakış fırlattı.

MELONİ, BAKIŞLARIYLA SUSTURDU

Bu an, kameralar tarafından kaydedildi ve kısa sürede gündem oldu. Başbakanın, yalnızca bakışlarıyla arkasındaki sesi susturması, anın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Yorumlar (1)

Murat ÇAMUR:

ASALETLİ KADIN BİR DURUŞ VE KARİZMA VAR LİDER GİBİ LİDER HANIM EFENDİ

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
