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Avustralya'da kalkış yapan uçağın iniş takımları bir anda alev aldı

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Son dönemde yaşanan bir dizi uçak kazasına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'da Boeing 787 tipi uçağının kalkış esnasında iniş takımları alev aldı. O sırada uçağın iki tekerleği de patladı.

Ardı ardına gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Adres ise bu kez Avustralya oldu.

İNİŞ TAKIMLARI BİR ANDA ALEV ALDI

Abu Dabi'ye gitmek üzere Melbourne Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan Etihad Airways'in EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağının iniş takımları bir anda alev aldı. O anlarda uçağın lastiklerinin de patladığı görüldü.

PİSTTE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olayın kalkış ve varışlarda gecikmelere neden olduğu fakat havacılık kurtarma ve itfaiye servislerinin hızla müdahale ettiği belirtildi. Uçaktaki 271 yolcu otobüslerle terminale götürülürken, pistte onarım çalışmalarına başlandı.

Avustralya'da kalkış yapan uçağın iniş takımları bir anda alev aldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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