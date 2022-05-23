Sızıntı petrollerin temizlenmesi için yeni yol bulundu! Meğer çözüm manyetik alanlardaymış - Haberler

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bilim insanları, petrolün yanı sıra radyoaktif madde, gübre, ilaç ve okyanusa atılan diğer kirletici maddeleri de temizleyebilen yeni bir teknik geliştirdi. Yeni teknik, doğal yollarla oluşan bir kil minerali olan haloysitten yapılan nanotüpler ile son derece manyetik bir mineral olan manyetit içeriyor. Projenin lideri Marina Vargas Rodriguez konu ile ilgili "Kirlenmeyi çekip almak için, sanki bir balık ağı atar gibi manyetik bir alan uygulayabiliyor ve böylelikle petrolü dışarı çıkarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

SIZINTI PETROL AÇIK DENİZE ÇEKİLECEK

Vargas konuşmasının devamında "Sızıntı plaj yakınında oluşursa kirletici maddenin plajlarımızı etkilememesi ve aynı zamanda petrolün de kurtarılarak yeniden kullanılabilmesi için açık denize çekme seçeneğine sahip olacağız" Bu teknik bir dizi farklı petrol türünde test edildi. Kullandığımız maddeler, petrolü absorbe etme ve yüzeyde neredeyseler orada kalma kapasitesine sahip" dedi.

Xinhua / Dünya